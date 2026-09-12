Москва12 сенВести.В Сочи автомобиль скорой помощи, легковушка и микроавтобус попали в ДТП перед въездом в тоннель. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Автоавария произошла 12 сентября в Хостинском районе.
Перед въездом в тоннель произошло ДТП с участием трех транспортных средств … Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нетговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту автоаварии организована проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.