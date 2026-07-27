По факту ДТП с пятью погибшими в Сочи возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после ДТП в Сочи, в котором погибли 5 человек По факту ДТП с пятью погибшими в Сочи возбуждено уголовное дело

Москва27 июл Вести.После ДТП в Сочи, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицией по факту смертельного ДТП, унесшего 5 жизней, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария с участием Toyota Land Cruiser произошла поздно вечером 26 июля, в воскресенье, на дублере Курортного проспекта. По данным правоохранителей, 42-летний водитель внедорожника превысил скорость на мокрой дороге, не справился с управлением и врезался в портал тоннеля.

Погибли пятеро. Еще трое получили травмы и были доставлены в больницу, все пострадавшие – несовершеннолетние.