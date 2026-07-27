Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Сочи

Водитель влетел в портал тоннеля в Сочи, погибли пять человек Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Сочи

Москва27 июл Вести.Водитель внедорожника потерял управление и влетел в портал тоннеля в Сочи. В результате аварии погибли двое взрослых и трое детей. Об этом сообщает УВД по городу краевого главка МВД России.

ДТП произошло поздно вечером 26 июля, в воскресенье, на дублере Курортного проспекта. За рулем Toyota Land Cruiser находился 42-летний мужчина. Отмечается, что он превысил скорость на мокрой дороге.

В результате ДТП погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых дети: 5, 10 и 13 лет. В больницу доставлены еще три ребенка. говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

По факту организована проверка, детали случившегося устанавливаются.