Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае один человек погиб в ДТП Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Кубани

Москва22 ноя Вести.В Краснодарском крае выясняют обстоятельства ДТП с погибшим и двумя пострадавшими. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла рано утром 22 ноября на 82-м километре федеральной трассы "Подъезд к г. Майкопу" в Мостовском районе. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado съехал с проезжей части и врезался в грузовой автомобиль Volvo.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Toyota Land Cruiser Prado скончался до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир были доставлены в ЦРБ города Лабинска говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.