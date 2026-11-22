Москва22 нояВести.В Краснодарском крае выясняют обстоятельства ДТП с погибшим и двумя пострадавшими. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла рано утром 22 ноября на 82-м километре федеральной трассы "Подъезд к г. Майкопу" в Мостовском районе. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado съехал с проезжей части и врезался в грузовой автомобиль Volvo.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Toyota Land Cruiser Prado скончался до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир были доставлены в ЦРБ города Лабинскаговорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.