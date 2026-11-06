В Краснодаре водитель иномарки насмерть сбил 53-летнюю женщину-пешехода на зебре

Водитель иномарки сбил женщину на зебре в Краснодаре, пешеход погибла на месте В Краснодаре водитель иномарки насмерть сбил 53-летнюю женщину-пешехода на зебре

Москва6 ноя Вести.В Краснодаре водитель иномарки сбил 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на перекрестке улиц Котовского и Власова.

56-летний водитель Hyundai Getz сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 53-летняя пешеход погибла до приезда скорой помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.