Москва6 нояВести.В Краснодаре водитель иномарки сбил 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло вечером 6 ноября, в пятницу, на перекрестке улиц Котовского и Власова.
56-летний водитель Hyundai Getz сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 53-летняя пешеход погибла до приезда скорой помощиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.