На юго-востоке Москвы женщина-пешеход погибла под колесами иномарки Водитель иномарки насмерть сбил женщину-пешехода на юго-востоке Москвы

Москва23 сен Вести.На юго-востоке Москвы водитель иномарки сбил насмерть женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло на улице Донецкая утром 23 сентября, в среду.

Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на женщину - пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии женщина скончалась говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту организована проверка.