Москва23 сенВести.На юго-востоке Москвы водитель иномарки сбил насмерть женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло на улице Донецкая утром 23 сентября, в среду.
Водитель автомобиля Toyota совершил наезд на женщину - пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии женщина скончаласьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту организована проверка.