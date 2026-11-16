Два человека погибли в ДТП в Татарстане

Прокуратура взяла на контроль ДТП с двумя погибшими в Татарстане Два человека погибли в ДТП в Татарстане

Москва16 ноя Вести.В Татарстане устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли молодой человек и подросток, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре.

Авария произошла ночью 16 ноября в Нижнекамске. По версии следствия, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-11193 наехал на бетонную опору.

В результате ДТП молодой человек и 15-летний пассажир легкового автомобиля погибли от полученных травм сказано в сообщении

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура взяла на контроль ход его расследования и установления причин произошедшего.