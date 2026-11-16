Москва16 нояВести.В Татарстане устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли молодой человек и подросток, возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре.
Авария произошла ночью 16 ноября в Нижнекамске. По версии следствия, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-11193 наехал на бетонную опору.
В результате ДТП молодой человек и 15-летний пассажир легкового автомобиля погибли от полученных травмсказано в сообщении
По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура взяла на контроль ход его расследования и установления причин произошедшего.