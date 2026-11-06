По факту ДТП с гибелью троих взрослых и ребенка в Татарстане возбуждено дело

После ДТП с гибелью четырех человек в Татарстане возбуждено уголовное дело По факту ДТП с гибелью троих взрослых и ребенка в Татарстане возбуждено дело

Москва6 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП на трассе в Татарстане, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Авария произошла днем 6 ноября, в пятницу, на 30-м километре трассы Набережные Челны — Сарманово. По предварительным данным, водитель Lada Xray не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Погибли водитель и пассажиры легковушки. Еще один человек, находившийся в этой машине, – девочка 2010 года рождения – была госпитализирована.

По данному факту в следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские.