Четыре человека, включая ребенка, погибли в ДТП в Татарстане Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Татарстане

Москва6 ноя Вести.Четыре человека, в том числе ребенок погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза в Татарстане, еще один человек пострадал. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Авария произошла днем 6 ноября на 30-м километре трассы Набережные Челны — Сарманово. По предварительным данным, водитель Lada Xray, нарушив правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе один ребенок, получили травмы, не совместимые с жизнью. Еще один пассажир пострадал говорится в сообщении

По факту ДТП проводится проверка.