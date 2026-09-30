Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Татарстане

В Татарстане в аварии с участием трех машин погиб один человек и пострадали трое Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Татарстане

Москва30 сен Вести.В Бугульминском районе Татарстана в ДТП с участием трех машин погиб человек и пострадали еще трое. Об этом сообщила Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла 30 сентября. Предварительно, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил Mitsubishi и врезался в него. Затем отечественную машину отбросило на грузовик Shacman.

В результате 50-летний пассажир ВАЗа погиб на месте от полученных травм. Водителей обеих легковушек и пассажира Mitsubishi госпитализировали.

50-летний пассажир ВАЗа скончался на месте. Водители легковых автомобилей и пассажир автомобиля Mitsubishi доставлены больницу говорится в публикации

В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Выясняются все обстоятельства случившегося.