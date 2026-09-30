Москва30 сенВести.В Бугульминском районе Татарстана в ДТП с участием трех машин погиб человек и пострадали еще трое. Об этом сообщила Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан на платформе MAX.
Отмечается, что авария произошла 30 сентября. Предварительно, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил Mitsubishi и врезался в него. Затем отечественную машину отбросило на грузовик Shacman.
В результате 50-летний пассажир ВАЗа погиб на месте от полученных травм. Водителей обеих легковушек и пассажира Mitsubishi госпитализировали.
50-летний пассажир ВАЗа скончался на месте. Водители легковых автомобилей и пассажир автомобиля Mitsubishi доставлены больницуговорится в публикации
В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Выясняются все обстоятельства случившегося.