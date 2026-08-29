Водитель, устроивший смертельное ДТП на трассе в Татарстане, заключен под стражу В Татарстане арестован водитель, устроивший массовое ДТП с четырьмя погибшими

Москва29 авг Вести.В Татарстане арестован водитель, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В Верхнем Услоне мужчина, по вине которого в ДТП погибли четверо человек, заключен под стражу… Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Суд арестовал обвиняемого до 12 октября говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла 12 августа на трассе Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск. По версии следствия, мужчина, управляя Volkswagen Tiguan 1972 г.р., столкнулся с автомобилями Lada Iskra и Lada Kalina.

На месте погибли женщзина и двое детей, на следующий день в больнице скончалась еще одна пассажирка. Также в ДТП пострадали фигурант и еще четыре человека.