Москва29 авгВести.В Татарстане арестован водитель, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
В Верхнем Услоне мужчина, по вине которого в ДТП погибли четверо человек, заключен под стражу… Мужчине предъявлено обвинение по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ. Суд арестовал обвиняемого до 12 октябряговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Авария произошла 12 августа на трассе Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск. По версии следствия, мужчина, управляя Volkswagen Tiguan 1972 г.р., столкнулся с автомобилями Lada Iskra и Lada Kalina.
На месте погибли женщзина и двое детей, на следующий день в больнице скончалась еще одна пассажирка. Также в ДТП пострадали фигурант и еще четыре человека.