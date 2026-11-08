Дело возбуждено после ДТП под Пензой, в котором погибли подросток и девушка

После ДТП с двумя погибшими в Пензенской области возбуждено дело Дело возбуждено после ДТП под Пензой, в котором погибли подросток и девушка

Москва8 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено в Пензенской области после ДТП, в котором погибли 16-летний водитель и его 18-летняя пассажирка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ночью 8 ноября на 762-м км Федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" Lada Priora, под управлением юноши 2010 г.р., столкнулась с грузовиком DONGFENG, которым управлял мужчина 1991 г.р.

Возбуждено уголовное дело по … п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали ДТП. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям/ бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.