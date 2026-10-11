Несовершеннолетний устроил смертельное ДТП под Пензой с участием пешехода

Под Пензой 16-летний водитель насмерть сбил подростка Несовершеннолетний устроил смертельное ДТП под Пензой с участием пешехода

Москва11 окт Вести.В Пензенской области произошло ДТП со смертельным исходом, в котором погиб пешеход. Об этом стало известно из публикации пензенского СК.

Вечером 10 октября 16-летний подросток совершил наезд на пешехода 2008 года рождения. ДТП случилось на трассе Нижний Новгород – Саратов.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался в машине скорой помощи написано в канале Следкома

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Все обстоятельства преступления устанавливаются, ведется закрепление доказательной базы.