В Самарской области задержан юноша, зарезавший водителя В Самарской области задержан 18-летний пешеход, зарезавший водителя

Москва21 окт Вести.В Самарской области правоохранители задержали 18-летнего пешехода, который в ходе конфликта зарезал водителя авто на улице Оренбургской в селе Красный Яр. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 21 октября между 18-летним пешеходом и 46-летним водителем произошел дорожный конфликтом, в ходе которого фигурант не менее одного раза ударил ножом потерпевшего в грудь. От полученного повреждения мужчина скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, подозреваемого … [по] ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) … В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали произошедшего.