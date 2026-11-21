Москва21 нояВести.В Самарской области водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло рано утром 21 ноября, в субботу, на улице Советской в селе Шигоны. За рулем машины находился водитель 1991 года рождения.
В пути следования, возле дома №43, допустил наезд на мужчину 1971 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители выясняют детали случившегося, по факту организована проверка.