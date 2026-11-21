Мужчина погиб под колесами ВАЗ-2107 в селе Шигоны в Самарской области

В Самарской области водитель "семерки" насмерть сбил мужчину Мужчина погиб под колесами ВАЗ-2107 в селе Шигоны в Самарской области

Москва21 ноя Вести.В Самарской области водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил мужчину, стоявшего на проезжей части. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло рано утром 21 ноября, в субботу, на улице Советской в селе Шигоны. За рулем машины находился водитель 1991 года рождения.

В пути следования, возле дома №43, допустил наезд на мужчину 1971 года рождения, который находился на проезжей части без цели ее перехода. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители выясняют детали случившегося, по факту организована проверка.