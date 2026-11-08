В Самаре в результате ДТП на Заводском шоссе погибли два человека

Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли в ДТП в Самаре В Самаре в результате ДТП на Заводском шоссе погибли два человека

Москва8 ноя Вести.Два человека погибли в результате столкновения на Заводском шоссе в Самаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье. Предварительно, виновником тал водитель Infiniti, который выехал на встречную полосу.

Мужчина, управляя автомобиля марки Infiniti, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки "ВИС 2349"… В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что также есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.