Москва8 нояВести.Два человека погибли в результате столкновения на Заводском шоссе в Самаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ДТП произошло 8 ноября, в воскресенье. Предварительно, виновником тал водитель Infiniti, который выехал на встречную полосу.
Мужчина, управляя автомобиля марки Infiniti, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки "ВИС 2349"… В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиляговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Отмечается, что также есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.
Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.