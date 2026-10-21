Москва21 окт Вести.Водитель, на которого в Самарской области напал 18-летний молодой человек, оказался сотрудником полиции, сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел днем 21 октября в Красноярском районе.

Предварительно, 46-летний сотрудник полиции в свободное от работы время ехал на машине. Он остановился у пешеходного перехода, и на него накинулся 18-летний парень. В ходе ссоры мужчина вышел из автомобиля, и молодой человек напал на него с ножом