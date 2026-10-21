Москва21 октВести.Водитель, на которого в Самарской области напал 18-летний молодой человек, оказался сотрудником полиции, сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел днем 21 октября в Красноярском районе.
Предварительно, 46-летний сотрудник полиции в свободное от работы время ехал на машине. Он остановился у пешеходного перехода, и на него накинулся 18-летний парень. В ходе ссоры мужчина вышел из автомобиля, и молодой человек напал на него с ножомсказано в сообщении
Пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Правоохранители задержали подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.