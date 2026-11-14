Москва14 нояВести.В Красноярском районе Самарской области 20-летний водитель за рулем автомобиля Lada Priora сбил 14-летнего подростка. Об этом сообщило ГУ МВД России по Самарской области на платформе MAX.
Отмечается, что авария случилась у дома №5 на Совхозной улице в селе Красный Яр в 18.20 13 ноября. По предварительным данным, молодой человек, ехавший в сторону Кольцевой улицы, не справился с управлением. Не выбрав подходящие скорость и направление движения, он наехал на 14-летнего юношу, который шел навстречу у края дороги. Подростка доставили в больницу.
20-летний мужчина, управляя автомашиной Lada Priora…, допустил наезд на 14-летнего юношу, движущегося в попутном направлении у края проезжей части. Пешеход доставлен в медицинское учреждениеговорится в публикации
Выясняются все обстоятельства случившегося.