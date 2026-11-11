Москва11 нояВести.Кроссовер на Камчатке сбил подростка на самокате, несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло около дома № 28 на улице Свердлова в городе Елизово. 27-летний водитель кроссовера без права управления транспортными средствами сбил 14-летнего подростка, который на самокате переезжал проезжую часть в неустановленном для этого месте.
В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения, его госпитализировалиговорится в сообщении
По данному факту проводится проверка.