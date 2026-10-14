Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с 13-летним мотоциклистом на Камчатке

В результате ДТП на Камчатке пострадал 13-летний мотоциклист Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с 13-летним мотоциклистом на Камчатке

Москва14 окт Вести.Прокуратура Петропавловска-Камчатского организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, который получил травмы, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства края.

Предварительно установлено, что вечером в районе дома №45 на улице Строительной в Петропавловске-Камчатском 59-летний водитель внедорожника при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулем которого был 13-летний подросток.

В результате столкновения несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в краевую детскую больницу говорится в сообщении

Прокуратура проводит проверку по данному ДТП, после нее надзорное ведомство даст оценку обстоятельствам, при которых ребенок получил доступ к управлению мотоциклом.