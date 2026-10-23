Москва23 окт Вести.На Камчатке в отношении родителей возбуждено уголовное дело о вовлечении своего 16-летнего сына в опасную для его жизни деятельность из-за подаренного ему мотоцикла, на котором подросток разбился насмерть. Об этом сообщила пресс-служба камчатского Следственного комитета (СК) России.

Согласно результатам предварительного расследования, родители подростка достоверно знали, что для управление мотоциклом необходимо водительские права, которыми их сын не обладал и не проходил соответствующее обучение.

В результате 10 октября 2026 года несовершеннолетний, управляя указанным мотоциклом на автомобильной дороге общего пользования Дебаркадер — Погодный в п. Усть-Камчатск в направлении микрорайона "Погодный", допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на дорожный знак. От полученных травм в виде ушиба головного мозга и перелома основания черепа несовершеннолетний скончался на месте дорожно-транспортного происшествия уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий.