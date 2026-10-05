Перед судом на Сахалине предстанет мать за покупку и передачу сыну питбайка

На Сахалине завершено расследование дела о передаче питбайка подростку Перед судом на Сахалине предстанет мать за покупку и передачу сыну питбайка

Москва5 окт Вести.Жительница Долинского района Сахалинской области обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

По версии следствия, в июне 2026 года женщина купила питбайк своему 14-летнему сыну. 8 сентября подросток двигался по участку автомобильной дороги общего пользования в районе одного из домов на улице Путевой села Сокол Долинского района. Он не справился с управлением, упал с мотоцикла, получив телесные повреждения.