Подросток в Петербурге сбил девочку на электросамокате, маме грозит статья

Маме из Петербурга грозит статья за покупку сыну электросамоката Подросток в Петербурге сбил девочку на электросамокате, маме грозит статья

Москва26 ноя Вести.В Санкт-Петербурге возбудили дело в отношении матери 16-летнего подростка, которая купила сыну мощный электросамокат, на котором он сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции в MAX.

Действия 47-летней женщины квалифицировали по статье о вовлечения несовершеннолетнего в совершении противоправных действий, которые заведомо опасны для его жизни.

В мае 2026, желая порадовать сына накануне летних школьных каникул, мама купила ребенку электросамокат KugooKirin G2 Pro Max, мощностью 1600 Вт, и таким образом позволила юноше управлять транспортным средством по дорогам общего пользования.

27 октября 2026 текущего года очередная поездка несовершеннолетнего закончилась дорожно-транспортным происшествием. Подросток не справился с управлением и допустил наезд на 14-летнюю девочку сказано в сообщении

В результате школьница получила травмы и была госпитализирована.

В отношении подростка сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении подростка по статье КоАП РФ об управлении транспортным средством водителем без прав.