Москва27 окт Вести.Жительница Сахалинской области оштрафована за подарок сыну в виде кроссового мотоцикла - питбайка. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам расследования, законный представитель ребенка, обязанная исполнять родительские обязанности по воспитанию, заботиться о его жизни и здоровье, подарила несовершеннолетнему сыну питбайк, который является источником повышенной опасности. Как отметили в суде, без водительских прав ребенок регулярно на нем катался.

В сентябре 2026 года, двигаясь по грунтовой дороге общего пользования местного значения, несовершеннолетний не справился с управлением и упал с мотоцикла, в результате чего получил телесные повреждения, которые квалифицируются в совокупности как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни отмечается в канале пресс-службы на платформе MAX

В сообщении уточняется, что подсудимая полностью признала свою вину. Ей назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Питбайк конфискован и обращен в собственность государства.