СК Сахалина проверяет факт увода женщиной с площадки чужого ребенка к себе домой

На Сахалине женщина хотела "проучить" родителей и забрала чужого ребенка домой СК Сахалина проверяет факт увода женщиной с площадки чужого ребенка к себе домой

Москва7 сен Вести.Следователями организована проверка по информации из соцтиальных сетей об уводе женщиной малолетнего ребенка с детской площадки к себе домой в пгт. Смирных Сахалинской области, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что 5 сентября 2026 года местная жительница увела к себе домой с детской площадки пятилетнего мальчика, объяснив свой поступок желанием "проучить" родителей за недостаточный контроль над сыном.

В ходе проверки будет дана оценка действиям жительницы Смирных на наличие признаков состава преступления отмечается в сообщении

Также будет проверена полнота исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.