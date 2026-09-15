Москва15 сен Вести.Жительница Новокузнецка 46 лет получила 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

Суд установил, что в июне 2025 года обвиняемая систематически предоставляла мотоцикл (питбайк) марки MotoLand WRX 250 KT своему 16-летнему сыну, не имевшему водительских прав. Женщина разрешала ему передвигаться по территории Новокузнецкого муниципального округа, в том числе по дорогам общего пользования. Указанное привело к тому, что 10 июня 2026 года во время движения подросток не уступил дорого встречному транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем. В результате ДТП несовершеннолетнему был причинен легкий вред здоровью