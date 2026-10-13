Школьница получила тяжелые травмы в ДТП с каршерингом в Петербурге

В Петербурге женщина на каршеринге сбила 13-летнюю девочку на самокате Школьница получила тяжелые травмы в ДТП с каршерингом в Петербурге

Москва13 окт Вести.Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием ребенка в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Инцидент произошел накануне вечером в районе дома №11 по улице Глинки.

24-летняя женщина-водитель, управляя каршеринговым автомобилем Changan UNI, по неустановленной причине совершила столкновение с движущейся на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летней ученицей 7 класса говорится в заявлении ведомства в MAX

Пострадавшей школьнице потребовалась госпитализация, состояние пациентки оценивается как тяжелое. В правоохранительных органах отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.