Третьеклассник госпитализирован в тяжелом состоянии после наезда в Петербурге

В Петербурге пенсионерка сбила 9-летнего мальчика на самокате Третьеклассник госпитализирован в тяжелом состоянии после наезда в Петербурге

Москва14 ноя Вести.В Сестрорецке 68-летняя женщина сбила 9-летнего школьника, который переходил дорогу вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел 13 ноября в 17.20 в Курортном районе Санкт-Петербурга. Уточняется, что в момент аварии ребенок находился на самокате и не спешился на дороге.

Водитель, управляя автомобилем Hongoi … совершила наезд на 9-летнего мальчика, … пересекавшего проезжую часть на самокате, не спешившись с него сказано в сообщении

Малолетнего пешехода госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств по делу.