В Череповце 9-летний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля

В Череповце водитель сбил на переходе 9-летнего ребенка на самокате В Череповце 9-летний ребенок на самокате попал под колеса автомобиля

Москва31 окт Вести.В Череповце устанавливают обстоятельства ДТП с 10-летним ребенком, который оказался под колесами машины во время прогулки на самокате. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области в MAX.

ДТП произошло вечером 31 октября на улице Устюженской.

Водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 1978 г. р., совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девятилетнего мальчика, который передвигался на механическом самокате по нерегулируемому пешеходному переходу сказано в публикации

С ушибами ребенок доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего установят сотрудники Госавтоинспекции.