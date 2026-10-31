Москва31 октВести.В Череповце устанавливают обстоятельства ДТП с 10-летним ребенком, который оказался под колесами машины во время прогулки на самокате. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области в MAX.
ДТП произошло вечером 31 октября на улице Устюженской.
Водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 1978 г. р., совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девятилетнего мальчика, который передвигался на механическом самокате по нерегулируемому пешеходному переходусказано в публикации
С ушибами ребенок доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего установят сотрудники Госавтоинспекции.