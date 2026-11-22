В ДТП в Петербурге пострадали женщина и двое детей, один из них в коме

В Петербурге в ДТП пострадали женщина и двое детей: один ребенок в коме В ДТП в Петербурге пострадали женщина и двое детей, один из них в коме

Москва22 ноя Вести.В Калининском районе Санкт-Петербурга столкнулись два автомобиля, в результате пострадали три человека, сообщает МВД по городу.

Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем "Сааб", двигаясь по проспекту Луначарского в сторону улицы Демьяна Бедного, у дома 82 столкнулся со стоящим на светофоре автомобилем "Фольксваген", под управлением водителя 1987 года рождения говорится в сообщении

В ДТП пострадали три пассажира "Фольксвагена": несовершеннолетние девочки 2016 и 2018 года рождения и женщина 1950 года рождения. Одна из девочек в тяжелом состоянии и в настоящее время находится в коме. Всех троих госпитализировали.