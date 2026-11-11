Москва11 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего наездника произошло в поселке Фазанный в Кировском округе Ставропольского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, 39-летний водитель автомобиля Kia совершил наезд на лошадь, на которой ему навстречу передвигался несовершеннолетний всадник.
В результате ДТП 16-летний всадник получил телесные повреждения и самостоятельно обратился за медицинской помощью в Кировскую районную больницуговорится в заявлении ведомства в MAX
В итоге подростку потребовалась госпитализация в травматологическое отделение.
Правоохранители отметили, что лошадь принадлежит семье юноши, который находился без сопровождения взрослых и не использовал светоотражающие элементы и средства защитной экипировки.
Проверка по факту ДТП продолжается.