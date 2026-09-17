Три человека пострадали в ДТП с коровой на Ставрополье

ДТП с коровой стало причиной госпитализации трех человек на Ставрополье Три человека пострадали в ДТП с коровой на Ставрополье

Москва17 сен Вести.Наезд автомобиля на корову стал причиной госпитализации троих человек, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в MAX.

ЧП произошло вечером 16 сентября в селе Величаевском Левокумского округа.

42-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2109" допустил наезд на корову, которая находилась на проезжей части говорится в публикации

В результате автоаварии водитель автомобиля и два пассажира, в том числе 5-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы в больницу села Левокумского.

В Госавтоинспекции отметили, что находившийся за рулем мужчина с 17-летним водительским стажем за последние два года 52 раза привлекался к административной ответственности.

Также было установлено, что несовершеннолетний пассажир перевозился в автомобиле без детского удерживающего устройства, и это могло способствовать получению им травм.

Кроме того, полиция устанавливает хозяина животного, находившегося на проезжей части, сообщили в ведомстве.