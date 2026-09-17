Москва17 сенВести.Наезд автомобиля на корову стал причиной госпитализации троих человек, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в MAX.
ЧП произошло вечером 16 сентября в селе Величаевском Левокумского округа.
42-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2109" допустил наезд на корову, которая находилась на проезжей частиговорится в публикации
В результате автоаварии водитель автомобиля и два пассажира, в том числе 5-летний ребенок, получили травмы и были госпитализированы в больницу села Левокумского.
В Госавтоинспекции отметили, что находившийся за рулем мужчина с 17-летним водительским стажем за последние два года 52 раза привлекался к административной ответственности.
Также было установлено, что несовершеннолетний пассажир перевозился в автомобиле без детского удерживающего устройства, и это могло способствовать получению им травм.
Кроме того, полиция устанавливает хозяина животного, находившегося на проезжей части, сообщили в ведомстве.