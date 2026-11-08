Москва8 нояВести.Несовершеннолетний водитель Lada Priora попал в ДТП с фурой в Пензенской области, в результате подросток и его пассажирка погибли на месте. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
Трагедия произошла ночью 8 ноября на 762-м км Федеральной автомобильной дороги М5 "Урал". Предварительно, столкнулись Lada Priora, под управлением юноши 2010 г.р., и грузовик DONGFENG, которым управлял мужчина 1991 г.р.
Водитель автомобиля "Lada Priora" и его пассажирка, девушка 2008 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на местеговорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства во "Вконтакте"
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.