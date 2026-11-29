Подросток, подозреваемый в убийстве девочки в Карелии, признал вину Подозреваемый в убийстве девочки подросток из Карелии признался

Москва29 ноя Вести.Подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Карелии, признал свою вину, но не объяснил причину поступка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Он говорит: "Да, это я". Рассказывает как, а почему именно пока толком не поясняет цитирует собеседника агентство

Ранее стало известно, что 16-летний юноша начал встречаться со школьницей незадолго до того, как заманить ее в лес. Позже тело девочки нашли в лесополосе у города Питкяранта, на нем были следы удушения и ножевые ранения.