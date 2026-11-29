Москва29 нояВести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Карелии, сообщает Следком в MAX.
Тело пропавшей 14-летней школьницы из Питкяранты с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе у поселка Юляристиоя.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил … представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в публикации
По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего знакомого девочки. Подросток показал правоохранителям место, где находился труп убитой.
В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, отметили в ведомстве.