Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства девочки в Карелии

Главе СК доложат о ходе расследования убийства девочки в Карелии Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства девочки в Карелии

Москва29 ноя Вести.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней в Карелии, сообщает Следком в MAX.

Тело пропавшей 14-летней школьницы из Питкяранты с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе у поселка Юляристиоя.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил … представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в публикации

По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего знакомого девочки. Подросток показал правоохранителям место, где находился труп убитой.

В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, отметили в ведомстве.