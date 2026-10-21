В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести экс-жены

Тюменца заподозрили в убийстве пропавшей без вести бывшей жены В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести экс-жены

Москва21 окт Вести.Правоохранители задержали в Тюмени местного жителя, подозреваемого в убийстве бывшей жены, которая бесследно пропала 20 октября. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 52-летний мужчина застрелил бывшую жену, а затем закопал ее тело в лесу.

Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 20 октября текущего года 56-летней жительницы Тюмени (ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство"), установлено местонахождение ее тела. Оно обнаружено закопанным в лесном массиве вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района с огнестрельными ранениями говорится в сообщении

Следователи осмотрели место происшествия и автомобиль подозреваемого, также изъято орудие преступления.

Мужчину доставили в СК для проведения следственных действий.