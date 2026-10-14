Мужчина целился в косулю и застрелил родственника в Тюменской области Житель Тюменской области выстрелил в косулю и случайно убил родственника

Москва14 окт Вести.В Тюменской области мужчина случайно убил родственника, выстрелив в косулю. Об инциденте пишет управление СК России по региону в MAX.

По данным ведомства, 10 октября 44-летний охотник выстрелил из ружья в пробегавшую косулю, но попал в своего 66-летнего родственника, который находился в кустах. Последний от полученного ранения скончался на месте. Трагедия произошла в лесу Упоровского района, вблизи деревни Первомайской.

Ялуторовским межрайонным следственным отделом СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.