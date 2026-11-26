Охотник из Якутии предстанет перед судом за выстрел в напарника вместо косули

В Якутии будут судить охотника за причинение смерти по неосторожности Охотник из Якутии предстанет перед судом за выстрел в напарника вместо косули

Москва26 ноя Вести.За причинение смерти по неосторожности перед судом предстанет 45-летний житель Якутска, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что в сентябре 2026 года в местности "Кердугэн" он охотился с карабином и тепловизионным прицелом, искал дикого животного. Увидев в зарослях лесного массива тепловое пятно, ошибочно принял его за особь косули, выстрелил в сторону предполагаемого животного.

Пуля попала в грудь другого охотника, который в это время разделывал свою добычу в лесу. Мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Уголовное дело направлено в суд.