Москва27 октВести.В Нижнеудинском районе Иркутской области охотник случайно застрелил человека, передает ТАСС со ссылкой на службу по охране и использованию объектов животного мира региона.
Трагедия произошла в темное время суток на территории закрепленных охотничьих угодий.
Гражданин при пристрелке тепловизионного прицела к личному охотничьему карабину по неосторожности причинил смертельное ранение другому человекуговорится в сообщении
Отмечается, что следственные органы по данному факту ведут проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
В службе рассказали еще об одном ЧП, которое произошло в Осинском районе. Там охотник сам себе нанес огнестрельное ранение по неосторожности.