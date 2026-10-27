В Приангарье охотник застрелил человека при пристрелке карабина

Охотник случайно застрелил человека в Иркутской области В Приангарье охотник застрелил человека при пристрелке карабина

Москва27 окт Вести.В Нижнеудинском районе Иркутской области охотник случайно застрелил человека, передает ТАСС со ссылкой на службу по охране и использованию объектов животного мира региона.

Трагедия произошла в темное время суток на территории закрепленных охотничьих угодий.

Гражданин при пристрелке тепловизионного прицела к личному охотничьему карабину по неосторожности причинил смертельное ранение другому человеку говорится в сообщении

Отмечается, что следственные органы по данному факту ведут проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

В службе рассказали еще об одном ЧП, которое произошло в Осинском районе. Там охотник сам себе нанес огнестрельное ранение по неосторожности.