Москва18 сенВести.Полиция задержала мужчину, стрелявшего в группу людей на охоте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он застрелил одного и ранил, предположительно, еще двух человек.
Инцидент произошел вечером 28 августа в лесу на территории Мошковского района Новосибирской области.
Мужчина не отрицает свою вину. На допросе он признался, что у него был конфликт с пострадавшими.
Мужчина задержан. Не отрицает, что гибель человека произошла в результате его действий. Говорит, что у него с пострадавшими возник конфликтсказал собеседник агентства
По данным следствия, злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону компании мужчин. В результате от полученных ранений один человек погиб на месте, двое пострадавших были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.