Задержан мужчина, стрелявший в людей на охоте в Новосибирской области

Убивший человека на охоте признался, что у него был конфликт с пострадавшими Задержан мужчина, стрелявший в людей на охоте в Новосибирской области

Москва18 сен Вести.Полиция задержала мужчину, стрелявшего в группу людей на охоте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он застрелил одного и ранил, предположительно, еще двух человек.

Инцидент произошел вечером 28 августа в лесу на территории Мошковского района Новосибирской области.

Мужчина не отрицает свою вину. На допросе он признался, что у него был конфликт с пострадавшими.

Мужчина задержан. Не отрицает, что гибель человека произошла в результате его действий. Говорит, что у него с пострадавшими возник конфликт сказал собеседник агентства

По данным следствия, злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону компании мужчин. В результате от полученных ранений один человек погиб на месте, двое пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.