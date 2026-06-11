Конфликт из-за музыки в Красноярском крае закончился стрельбой: убит человек Житель Красноярска застрелил одного и ранил четверых из-за громкой музыки

Москва11 июн Вести.В поселке Канифольный Иланско-Нижнеингашского округа 51-летний житель Красноярска подозревается в убийстве местного жителя и покушении на убийство еще четырех человек. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии на платформе MAX.

По данным следствия, в ночь на 11 июня у магазина на улице Школьной находилась компания - 39-летняя женщина и трое мужчин 38 и 40 лет. Между ними и подозреваемым возник конфликт из-за громкой музыки. В ходе ссоры фигурант достал охотничье ружье и начал стрелять.

Пострадавшие пытались уехать на машине, но мужчина продолжил стрелять по автомобилю. 38-летний мужчина получил ранение в грудь и скончался на месте. Остальных с огнестрельными ранениями госпитализировали. Им оказывают помощь.

Нижнеингашским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя краевого центра. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц) говорится в публикации Следкома

Подозреваемого задержали. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.