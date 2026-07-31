В КЧР мужчины из автоматов расстреляли машину с людьми, возбуждено дело

В КЧР мужчины из автоматов расстреляли машину — один человек погиб, 2 ранены В КЧР мужчины из автоматов расстреляли машину с людьми, возбуждено дело

Москва31 июл Вести.В Карачаево-Черкесии в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство двух местных жителей (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ночью 28 июля трое фигурантов, двигаясь на машине по улице Богатырева города Усть-Джегуты, на фоне ранее возникшего конфликта из огнестрельного оружия расстреляли другую машину, в которой ехали трое местных жителей.

В результате преступных действий один из мужчин скончался, двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь. После совершения преступления фигуранты скрылись с места происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Один из фигурантов уже задержан — ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.

Двое других фигурантов объявлены в федеральный розыск.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение соучастников, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.