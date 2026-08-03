В Ингушетии мужчину заподозрили в колдовстве и расстреляли

Самосуд над мужчиной устроили в Ингушетии, расстреляв его якобы за черную магию В Ингушетии мужчину заподозрили в колдовстве и расстреляли

Москва3 авг Вести.В Ингушетии мужчину расстреляли, заподозрив в черной магии. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По имеющимся данным, двое мужчин в масках подошли к дому 52-летнего жителя Сунжи. Один из них несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. В это время третий сообщник ждал их в машине.

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Преступление готовилось около недели. Сообщники арендовали автомобиль и распределили роли, спрятали оружие. В итоге всех троих задержали, и один из них показал тайник. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение.