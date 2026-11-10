Перед судом в Якутии предстанет угрожавший сыну расправой и стрелявший отец

В Якутии стрелявший в сына отец подозревается в угрозе убийства Перед судом в Якутии предстанет угрожавший сыну расправой и стрелявший отец

Москва10 ноя Вести.В Якутске мужчина предстанет перед судом, он обвиняется в угрозе убить сына, сообщается в MAX-канале прокуратуры Якутии.

Уголовное дело об угрозе убийством, незаконном приобретении и хранении оружия направлено прокуратурой Якутска в суд говорится в сообщении

Установлено, что 55-летний мужчина в сентябре 2026 года, поссорившись с сыном, пришел к нему в нетрезвом виде на участок и выстрелил не менее девяти раз из охотничьего карабина по окнам гаража и дома, где в это время находился потерпевший. Оружие подозреваемый приобрел и хранил незаконно.