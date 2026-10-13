В Ингушетии мужчина с ружьем запер супругу и открыл огонь по полицейскому

В Ингушетии мужчина с ружьем запер дома жену и стрелял в полицейского В Ингушетии мужчина с ружьем запер супругу и открыл огонь по полицейскому

Москва13 окт Вести.В Ингушетии мужчина с ружьем запер свою жену в доме и открыл огонь по сотруднику полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК РФ по республике на платформе MAX.

Следственными органами СК РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ говорится в публикации

По данным следствия, инцидент произошел в сельском поселении Экажево во вторник, 13 октября. Подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, был у себя дома. Угрожая ружьем, он против воли удерживал свою супругу. В этот момент в доме также находились трое несовершеннолетних детей. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону приехавшего сотрудника полиции.

Подозреваемого обезвредили сотрудники МВД при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они изъяли огнестрельное оружие, гильзы и другие вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для фигуранта - рассматривается заключение под стражу.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Выясняются все обстоятельства случившегося.