Стрелявший в полицейских в Саратовской области находится под конвоем в больнице

Стрелявший по полицейским в Саратовской области - в больнице под охраной конвоя Стрелявший в полицейских в Саратовской области находится под конвоем в больнице

Москва27 ноя Вести.Мужчина, открывший стрельбу из охотничьего ружья по полицейским в Саратовской области, находится в больнице под охраной конвоя, сообщили в пресс-службе МВД.

Оружие у него изъято и направлено на экспертизу.

Злоумышленника госпитализировали, в настоящее время он находится в медучреждении под охраной конвоя сказано в публикации

Утром 27 ноября трое сотрудников полиции прибыли для обыска к ранее судимому 65-летнему жителю села Терновка, который подозревается в незаконном хранении оружия. Заметив правоохранителей, мужчина забаррикадировался в доме и несколько раз выстрелил в сторону стражей правопорядка из незарегистрированного охотничьего ружья.

Ответным огнем стрелявший был обезврежен и задержан, правоохранители оказали ему доврачебную помощь, остановив кровотечение и наложив повязку.

Никто из стражей порядка не пострадал. В настоящее время решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено дело.