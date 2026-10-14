В Подмосковье буйный мужчина набросился с ножом на полицейских

В Балашихе буйного мужчину с ножом обезвредили выстрелом В Подмосковье буйный мужчина набросился с ножом на полицейских

Москва14 окт Вести.В подмосковной Балашихе сотрудникам полиции пришлось применить оружие против мужчины, который бросился на них с ножом. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Балашихе. Врачи вызвали полицию в деревню Полтево, сообщив, что в одном из домов находится неадекватный пациент и нужна помощь стражей порядка.

На месте правоохранители обнаружили 40-летнего местного жителя. Мужчина вел себя агрессивно, ругался матом и не реагировал на требования стражей порядка. В какой-то момент он кинулся с ножом на полицейских.

Прибывшими на место происшествия полицейскими был установлен 40-летний местный житель, который вел себя агрессивно и нецензурно выражался. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия нарушитель не отреагировал и набросился с ножом на правоохранителей говорится в публикации

В ответ один из сотрудников выстрелил в сторону нападавшего. Мужчина получил ранение, его доставили в больницу. По данным правоохранителей, он состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.