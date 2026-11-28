Мужчине в больнице предъявили обвинение за стрельбу в полицейских под Саратовом

Стрелявшему в полицейских под Саратовом предъявили обвинение прямо в больнице Мужчине в больнице предъявили обвинение за стрельбу в полицейских под Саратовом

Москва28 ноя Вести.В больнице Саратовской области мужчине предъявили обвинение за стрельбу в полицейских. Об этом сообщило управление СК России по региону в MAX.

Следственными органами СК России по Саратовской области 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) говорится в сообщении

По данным СК, в пятницу 27 ноября трое сотрудников полиции попытались провести обыск в доме обвиняемого в селе Терновка Балашовского района. Мужчина не стал подчиняться требованиям полицейских и начал стрелять по ним из охотничьего ружья.

В ответ на это правоохранители также применили оружие и обезвредили нападавшего. Никто из них не пострадал в результате инцидента.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.