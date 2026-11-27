В Саратовской области мужчина обстрелял полицейских из ружья и был обезврежен

Полицейские в Саратовской области обезвредили стрелявшего в них мужчину В Саратовской области мужчина обстрелял полицейских из ружья и был обезврежен

Москва27 ноя Вести.Уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено в Саратовской области, сообщили в региональном Следкоме.

Фигурантом расследования стал 65-летний мужчина. Утром в пятницу, 27 ноября, трое полицейских, выполняя следственное поручение, прибыли для проведения обыска к дому жителя села Терновка Балашовского района.

Не желая подчиняться законным действиям полицейских, подозреваемый открыл по ним стрельбу из охотничьего оружия, оказав сопротивление говорится в заявлении СУ СК России по Саратовской области в MAX

Ответным огнем стрелявший был обезврежен и задержан, никто из стражей порядка не пострадал. В настоящее время решается вопрос о заключении фигуранта под стражу.