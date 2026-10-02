СК завел дело после убийства сотрудника полиции при задержании в Подмосковье

Следком возбудил дело после гибели полицейского в деревне Паново в Подмосковье СК завел дело после убийства сотрудника полиции при задержании в Подмосковье

Москва2 окт Вести.В Московской области расследуют нападение на сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия - уголовное дело возбудили в ГСУ СК России по региону. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного хранения оружия (ст. 317 УК РФ, ст. 222 УК РФ) говорится в публикации

По версии следствия, 1 октября полицейские в рамках служебных обязанностей пытались задержать местного жителя в частном доме в деревне Паново Наро-Фоминского округа – его подозревали в торговле наркотиками. Во время задержания мужчина выстрелил в одного из правоохранителей. Позднее капитан полиции Павел Шевяков скончался от полученных ран. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр и назначают экспертизы - судебно-медицинские, баллистические и молекулярно-генетические. Идет сбор и закрепление доказательств.